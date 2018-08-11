С производителя пестицида с глифосатом Monsanto взыскали 289 миллионов долларов по иску человека с онкологическим заболеванием

В Калифорнии суд присяжных обязал производителя удобрений Monsanto выплатить 289 миллионов долларов американцу Дуэйну Джонсону, утверждающему, что содержащий глифосат пестицид Roundup стал причиной его онкологического заболевания.

Это первое судебное решение по подобному иску к Monsanto. В США к компании поданы более пяти тысяч аналогичных исков.

Представители Monsanto заявили, что решение присяжных «не меняет того, что более 800 научных исследований подтверждают: глифосат не вызывает онкологических заболеваний и не вызывал их у мистера Джонсона».