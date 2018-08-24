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Американскую природоохранную организацию признали угрозой конституционному строю России

Генпрокуратура России
14:29, 24 августа 2018
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Генпрокуратура признала «нежелательной» американскую организацию Pacific Environment and Resources Center (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов).

В сообщении прокуратуры говорится, что деятельность Pacific Environment «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

Прокуратура сообщила о своем решении министерству юстиции России, которое ведет перечень «нежелательных» организаций. На момент написания новости Pacific Environment не была включена в этот список.

Закон о «нежелательных» организациях действует в России с 2015 года. В соответствующий реестр попадают организации, чья деятельность, по мнению Генпрокуратуры, угрожает основам конституционного строя России, обороноспособности страны или ее безопасности. «Нежелательным» организациям запрещено работать в России, за сотрудничество с нимипредусмотрена административная и уголовная ответственность.

Подробнее о «нежелательных» организациях

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