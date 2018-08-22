Житель Камчатки пожаловался в прокуратуру из-за выступления священника в детском лагере

Житель Петропавловска-Камчатского Алексей Николаев обратился в прокуратуру из-за выступления священника в детском лагере. Об этом сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на заявление Николаева.

Дочь Николаева отдыхала в детском лагере «Восход», где 10 августа иерей Борис Мурзин выступил с лекцией об истории возникновения колоколов и дал мастер-класс по колокольному звону.

Николаев заявил «Сибирь.Реалии», что сотрудники лагеря не предупредили его о приезде иерея. Мужчина считает, что своим выступлением в лагере священник нарушил его родительские права, а также законодательство о миссионерской деятельности.

По данным «Кам 24», Николаев хочет привлечь камчатскую епархию РПЦ и лично иерея Бориса Мурзина к административной ответственности; по какой статье, не уточняется. Кроме того, Николаев попросил прокуратуру проверить министра образования и молодежной политики Камчатского края Викторию Сивак, которая, по его словам, разрешила священникам выступать в учреждениях для детей.