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Житель Камчатки пожаловался в прокуратуру из-за выступления священника в детском лагере

Сибирь.Реалии
13:35, 22 августа 2018
Надежный источник

Житель Петропавловска-Камчатского Алексей Николаев обратился в прокуратуру из-за выступления священника в детском лагере. Об этом сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на заявление Николаева.

Дочь Николаева отдыхала в детском лагере «Восход», где 10 августа иерей Борис Мурзин выступил с лекцией об истории возникновения колоколов и дал мастер-класс по колокольному звону.

Николаев заявил «Сибирь.Реалии», что сотрудники лагеря не предупредили его о приезде иерея. Мужчина считает, что своим выступлением в лагере священник нарушил его родительские права, а также законодательство о миссионерской деятельности.

По данным «Кам 24», Николаев хочет привлечь камчатскую епархию РПЦ и лично иерея Бориса Мурзина к административной ответственности; по какой статье, не уточняется. Кроме того, Николаев попросил прокуратуру проверить министра образования и молодежной политики Камчатского края Викторию Сивак, которая, по его словам, разрешила священникам выступать в учреждениях для детей.

«Данным действием священнослужитель нарушил мои родительские права, поскольку свою дочь я воспитываю в традициях светского государства и ограждаю от всевозможных религиозных обрядов. Считаю, что навязывание несовершеннолетним религиозных культов противоречит моральным и этическим нормам», — написал Алексей Николаев в заявлении в прокуратуру.

Сибирь.Реалии
В 2016 году родители учеников одной из московских школ пожаловались в Генпрокуратуру на пропаганду православия в учебнике «Истоки», используемого для преподавания «Основ духовно-нравственной культуры народов России». Позже школа отказалась от этого учебника.

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