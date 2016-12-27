Московская школа отказалась от учебника, в котором родители нашли пропаганду православия

В московской школе № 2065 отказались от преподавания «Основ духовно-нравственной культуры народов России» по учебнику «Истоки», на который родители пожаловались в Генпрокуратуру. Об этом рассказала мать одного из учеников Инна Герасимова.

«Мы вместе с родителями других пятиклассников посмотрели учебник, который предлагает администрация. Он нас вполне устроил», — заявила Герасимова.

В начале декабря Герасимова и другие родители учеников школы подали в Генпрокуратуру жалобу на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования». По мнению родителей, в учебнике «Истоки» православие преподносилось как единственно возможная религия. О реакции Генпрокуратуры на это заявление ничего не сообщалось.

Для курса «Основ духовно-нравственной культуры народов России» родители могут выбрать одно из двух одобренных пособий: «Истоки» и «Православная культура». По информации «Коммерсанта», по «Истокам» школьников обучают в 62 регионах страны.