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В крематории Аргентины сожгли кокаин, найденный в российском посольстве

ТАСС
05:41, 22 августа 2018
Надежный источник

Аргентинская полиция сожгла кокаин, который был найден в одном из зданий российского посольства в Буэнос-Айресе. Наркотики уничтожили в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова, сообщает ТАСС.

Буллрич назвала это важной частью операции по пресечению поставок наркотиков, которая продолжалась 14 месяцев. «Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз», — заявила министр безопасности Аргентины.

Она напомнила, что о наркотиках в здании посольства сообщил бывший посол России Виктор Коронелли. После этого сотрудники жандармерии заменили кокаин мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали.

12 чемоданов, в которых находилось почти 400 килограммов кокаина, обнаружили в здании школы на территории посольства РФ в Аргентине в декабре 2016 года. О проведении антинаркотической операции стало известно только в феврале 2018 года.
В рамках дела были задержаны шесть человек, в том числе, предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук. Сам он называет уголовное дело провокацией, организованной аргентинской полицией и американскими спецслужбами.

Дело о контрабанде кокаина через посольство РФ в Аргентине

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