В крематории Аргентины сожгли кокаин, найденный в российском посольстве

Аргентинская полиция сожгла кокаин, который был найден в одном из зданий российского посольства в Буэнос-Айресе. Наркотики уничтожили в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России Дмитрия Феоктистова, сообщает ТАСС.

Буллрич назвала это важной частью операции по пресечению поставок наркотиков, которая продолжалась 14 месяцев. «Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз», — заявила министр безопасности Аргентины.

Она напомнила, что о наркотиках в здании посольства сообщил бывший посол России Виктор Коронелли. После этого сотрудники жандармерии заменили кокаин мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали.