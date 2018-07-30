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Германия выдала России фигуранта дела о контрабанде кокаина из Аргентины

Интерфакс
12:25, 30 июля 2018
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Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором контрабанды кокаина из Аргентины в Россию, экстрадирован из Германии в Москву.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков, его подзащитного доставили в Москву из Берлина в пятницу, 27 июля, и поместили в СИЗО «Матросская тишина».

От дачи показаний российским следователям, добавил адвокат, Ковальчук пока отказался.

В начале 2018 года в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружили почти 400 килограммов кокаина в 12 чемоданах. По версии следствия, их оставил бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов. Его арестовали в Москве вместе с еще двумя фигурантами дела.
Ковальчук ранее назвал уголовное дело провокацией, организованной аргентинской полицией и американскими спецслужбами.

Дело о контрабанде кокаина через посольство РФ в Аргентине

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