Подозреваемый в контрабанде кокаина в Россию назвал уголовное дело провокацией

Один из арестованных по делу о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине — Иштимир Худжамов — заявил, что стал жертвой «большой провокации». Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Нельзя сказать, что он в большом шоке от задержания. Ведет себя уравновешенно и спокойно. Утверждает, что его подставили, а все дело — просто большая провокация», — рассказала Меркачева.

По ее словам, Худжамов и еще один фигурант дела о контрабанде кокаина (его фамилию Меркачева не уточнила) находятся в СИЗО № 5 в Москве.