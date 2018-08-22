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СПЧ предложит отменить уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих

РБК
05:46, 22 августа 2018
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Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России предложит отменить уголовное наказание за публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Вместо этого предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях ​«отягощенным составом оскорбления», пишет РБК.

В распоряжении издания оказался пакет поправок в антиэкстремистское законодательство за подписью главы СПЧ Михаила Федотова. Если поправки одобрят члены совета, документ будет направлен в Общероссийский народный фронт и в правоохранительные органы.

Помимо этого СПЧ предложит перевести в разряд административных правонарушений действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК).

Также совет предлагает отменить административное наказание за демонстрацию нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Обязательным квалифицирующим признаком экстремизма следует считать насилие, полагают в СПЧ: «В таком случае будет исключена возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам». При этом совет предлагает оставить в УК наказание за угрозу экстремистским насилием, призывы к нему и его поддержку.

РБК
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