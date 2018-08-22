Bloomberg: Россия резко увеличила покупку золота в ожидании новых санкций

Российский ЦБ резко увеличил объемы покупки золота для пополнения золотовалютных запасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

В июле, по информации МВФ, Банк России приобрел 26,1 тонны золота — максимальное количество за месяц с ноября 2017 года. Общие запасы золота у ЦБ РФ в июле достигли 2170 тонн.

В апреле-мае Россия значительно сократила вложения в американские государственные бумаги.

С учетом этого, пишет Bloomberg, можно предположить, что Россия избавляется от американских активов, вкладываясь в золото, чтобы обезопасить себя в ожидании новых, более жестких санкций.