Bloomberg: Россия резко увеличила покупку золота в ожидании новых санкций
Российский ЦБ резко увеличил объемы покупки золота для пополнения золотовалютных запасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
В июле, по информации МВФ, Банк России приобрел 26,1 тонны золота — максимальное количество за месяц с ноября 2017 года. Общие запасы золота у ЦБ РФ в июле достигли 2170 тонн.
В апреле-мае Россия значительно сократила вложения в американские государственные бумаги.
С учетом этого, пишет Bloomberg, можно предположить, что Россия избавляется от американских активов, вкладываясь в золото, чтобы обезопасить себя в ожидании новых, более жестких санкций.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя в июне продажу части американских облигаций, заявляла, что Банк России проводит «политику диверсификации резервов, учитывая экономические и геополитические риски».
США 22 августа планируют ввести в отношении России новые санкции из-за дела Скрипалей. На первом этапе предполагается запрет на продажу РФ продукции двойного назначения.
На рассмотрении в Конгрессе США также находится законопроект, предполагающий дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.