Великобритания призвала ЕС ввести санкции в отношении России из-за отравления Скрипалей
Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал страны ЕС ввести санкции в отношении России из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери.
Евросоюз, заявил Хант во время визита в США, должен последовать примеру Соединенных Штатов, которые ранее объявили о введении ограничительных мер из-за дела об отравлении Скрипалей.
По словам главы британского МИД, необходима единая реакция «на правонарушения, где бы они не совершались — от улиц Солсбери до судьбы Крыма».
США в начале августа объявили о введении санкций в отношении России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери. По версии британских правоохранительных органов, Скрипалей отравили веществом «Новичок», разработанным в России. Москва свою причастность к покушению отрицает.
Новые американские санкции вступят в силу 22 августа. Первый этап ограничительных мер предусматривает запрет на продажу России продукции двойного назначения. Посольство РФ в США назвало санкции «драконовскими».
Президент США Дональд Трамп 20 августа в интервью агентству Reuters заявил, что может рассмотреть вопрос о снятии санкций с России, если Кремль сделает «что-то хорошее для нас».