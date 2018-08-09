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Российский МИД назвал новые американские санкции «драконовскими»

Посольство России в США
05:48, 9 августа 2018
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Новые антироссийские санкции США за использование химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей являются «драконовскими» и вводятся под надуманным предлогом. Об этом говорится в заявлении посольства России в США.

Как отметили в дипмиссии, объявляя о вводимых санкциях, сотрудники Госдепартамента не предоставили российской стороне каких-либо доказательств или пояснений, сославшись на конфиденциальность.

Посольство РФ заявило, что выступает за «открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери» и предложило американским коллегам обнародовать совместную переписку по этому вопросу. «Ответа пока не последовало», — добавили в ведомстве.

Санкционная машина США набирает обороты.

Посольство России в США
Объявленные Госдепом США новые антироссийские санкции должны вступить в силу 22 августа. Суть их пока неизвестна, но, по данным американских СМИ, они в том числе будут касаться запрета на продажу России оборонных технологий.
С 2014 года США ввели против России экономические и иные санкции с связи с присоединением Крыма, дестабилизацией обстановки на Украине и предполагаемого вмешательства в выборы президента США. В связи с отравлением Скрипалей США выслали 60 российских дипломатов.
Летом 2018 года в сенат США внесли новый законопроект об антироссийских санкциях.

КАКИЕ САНКЦИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ США

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