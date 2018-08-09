Российский МИД назвал новые американские санкции «драконовскими»
Новые антироссийские санкции США за использование химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей являются «драконовскими» и вводятся под надуманным предлогом. Об этом говорится в заявлении посольства России в США.
Как отметили в дипмиссии, объявляя о вводимых санкциях, сотрудники Госдепартамента не предоставили российской стороне каких-либо доказательств или пояснений, сославшись на конфиденциальность.
Посольство РФ заявило, что выступает за «открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери» и предложило американским коллегам обнародовать совместную переписку по этому вопросу. «Ответа пока не последовало», — добавили в ведомстве.
Санкционная машина США набирает обороты.