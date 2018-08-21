В Кемерово снесли сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерово завершился снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в городской администрации.
«Завершен демонтаж надземной части бывшего [торгового центра] „Зимняя вишня“. На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель», — сказал собеседник агентства.
Снос зданий сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» начался в мае. На месте ТЦ планируется разбить сквер в память о жертвах пожара.