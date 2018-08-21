В Кемерово снесли сгоревший ТЦ «Зимняя вишня»

РИА Новости
05:14, 21 августа 2018

В Кемерово завершился снос сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в городской администрации.

«Завершен демонтаж надземной части бывшего [торгового центра] „Зимняя вишня“. На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости
Снос зданий сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» начался в мае. На месте ТЦ планируется разбить сквер в память о жертвах пожара.

Пожар в «Зимней вишне»

новости

Как поменялось мнение министра просвещения о приемных семьях за пять дней

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Сколько россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке