Верховный суд не увидел нарушения Конституции в требовании ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram

Ключи шифрования переписки пользователей в Telegram, которые требовала предоставить ФСБ, не охраняются Конституцией. Это следует из апелляционного определения Верховного суда по делу мессенджера.

9 августа ВС оставил в силе решение о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суде настаивали, что ФСБ незаконно требует ключи шифрования сообщений, так как это нарушает 23 статью Конституции о тайне переписки.