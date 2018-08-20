Верховный суд не увидел нарушения Конституции в требовании ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram
Ключи шифрования переписки пользователей в Telegram, которые требовала предоставить ФСБ, не охраняются Конституцией. Это следует из апелляционного определения Верховного суда по делу мессенджера.
9 августа ВС оставил в силе решение о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суде настаивали, что ФСБ незаконно требует ключи шифрования сообщений, так как это нарушает 23 статью Конституции о тайне переписки.
В апреле суд в Москве принял решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. С тех пор Роскомнадзор пытается ограничить доступ к мессенджеру, но, несмотря на это, он продолжает работать в России.