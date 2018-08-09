Верховный суд снова отказался отменить приказ ФСБ о ключах шифрования переписки в Telegram

«Решение Верховного суда России от 23 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger <…> — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии Верховного суда.

ФСБ получила право требовать у мессенджеров ключи шифрования от переписки пользователей по «законам Яровой». Telegram отказался предоставить ключи, за что осенью 2017 года был оштрафован на 800 тысяч рублей, а в апреле 2018-го — заблокирован в России. Несмотря на попытки ограничить доступ к мессенджеру, он продолжает работать у многих пользователей.