Верховный суд снова отказался отменить приказ ФСБ о ключах шифрования переписки в Telegram
Апелляционная коллегия Верховного суда отказалась признать незаконным приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах.
«Решение Верховного суда России от 23 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger <…> — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии Верховного суда.
ФСБ получила право требовать у мессенджеров ключи шифрования от переписки пользователей по «законам Яровой». Telegram отказался предоставить ключи, за что осенью 2017 года был оштрафован на 800 тысяч рублей, а в апреле 2018-го — заблокирован в России. Несмотря на попытки ограничить доступ к мессенджеру, он продолжает работать у многих пользователей.