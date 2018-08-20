Сергей Удальцов продолжил голодовку в больнице. Из-за обезвоживания у него начались галлюцинации

Обновление: Сергея Удальцова вернули из больницы назад в спецприемник, сообщила жена координатора «Левого фронта» Анастасия.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, госпитализированный из спецприемника 19 августа, продолжил в больнице голодовку, начатую после своего ареста. Об этом «Интерфаксу» сообщила его супруга Анастасия Удальцова.

Удальцов отказывается есть и пить, все необходимые вещества ему вводят внутривенно. По словам жены оппозиционера, из-за обезвоживания у него начались галлюцинации. Она оценила состояние мужа как «нехорошее».