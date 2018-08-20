Сергей Удальцов продолжил голодовку в больнице. Из-за обезвоживания у него начались галлюцинации

Интерфакс
07:46, 20 августа 2018
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Обновление: Сергея Удальцова вернули из больницы назад в спецприемник, сообщила жена координатора «Левого фронта» Анастасия.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, госпитализированный из спецприемника 19 августа, продолжил в больнице голодовку, начатую после своего ареста. Об этом «Интерфаксу» сообщила его супруга Анастасия Удальцова.

Удальцов отказывается есть и пить, все необходимые вещества ему вводят внутривенно. По словам жены оппозиционера, из-за обезвоживания у него начались галлюцинации. Она оценила состояние мужа как «нехорошее». 

19 августа врачи скорой помощи госпитализировали Сергея Удальцова из спецприемника после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. В частности, он говорил о болях в почках.
14 августа Сергея Удальцова арестовали на 30 суток за повторное нарушение, допущенное при организации митингов. После ареста координатор «Левого фронта» объявил сухую голодовку, протестуя против пенсионной реформы.
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