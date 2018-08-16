Сергей Удальцов, арестованный на 30 суток, объявил сухую голодовку

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, получивший 30 суток ареста за повторное нарушение при проведении митинга, два дня держит сухую голодовку. Об этом агентству ТАСС сообщила жена активиста Анастасия Удальцова.

Она рассказала, что передала ему воду, но пить Удальцов тоже отказывается. Голодовку он объявил в знак протеста против пенсионной реформы.

В четверг координатор «Левого фронта» подал апелляцию на решение Мещанского суда о его аресте.