Сергей Удальцов, арестованный на 30 суток, объявил сухую голодовку
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, получивший 30 суток ареста за повторное нарушение при проведении митинга, два дня держит сухую голодовку. Об этом агентству ТАСС сообщила жена активиста Анастасия Удальцова.
Она рассказала, что передала ему воду, но пить Удальцов тоже отказывается. Голодовку он объявил в знак протеста против пенсионной реформы.
В четверг координатор «Левого фронта» подал апелляцию на решение Мещанского суда о его аресте.
Сергей Удальцов был арестован 14 августа за повторное нарушение при проведении митинга. 28 июля он участвовал в согласованной акции против пенсионной реформы. Но в полиции ему сообщили, что в тот день он организовал другое, несанкционированное мероприятие, на котором сжигал «портреты лиц, похожих на членов правительства».