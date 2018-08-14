Удальцов арестован на 30 суток по делу о митинге, где он «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства»

Мещанский суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова на 30 суток, сообщает «Интерфакс».

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Удальцова задержали днем 14 августа. По его словам, в полиции заявили, что в день митинга против пенсионной реформы в Москве он организовал другое, несанкционированное мероприятие, на котором «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ».