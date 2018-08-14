Удальцов арестован на 30 суток по делу о митинге, где он «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства»
Мещанский суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова на 30 суток, сообщает «Интерфакс».
Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.
Удальцова задержали днем 14 августа. По его словам, в полиции заявили, что в день митинга против пенсионной реформы в Москве он организовал другое, несанкционированное мероприятие, на котором «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ».
Митинг против пенсионной реформы прошел в Москве 28 июля. В нем приняли участие не менее 6,5 тысячи человек. Акция была организована КПРФ и согласована с московскими властями.