Удальцов арестован на 30 суток по делу о митинге, где он «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства»

Интерфакс
19:28, 14 августа 2018
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Мещанский суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова на 30 суток, сообщает «Интерфакс».

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Удальцова задержали днем 14 августа. По его словам, в полиции заявили, что в день митинга против пенсионной реформы в Москве он организовал другое, несанкционированное мероприятие, на котором «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ».

Митинг против пенсионной реформы прошел в Москве 28 июля. В нем приняли участие не менее 6,5 тысячи человек. Акция была организована КПРФ и согласована с московскими властями.

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