Сергея Удальцова задержали в Москве из-за митинга против пенсионной реформы

Интерфакс
13:37, 14 августа 2018
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Обновление. Удальцов сообщил, что на него составили протокол о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий. По версии полиции, перед разрешенной акцией против пенсионной реформы Удальцов организовал другое, несанкционированное мероприятие, на котором «уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ».

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил о своем задержании в Москве, передает «Интерфакс».

По словам Удальцова, сотрудники полиции отвезли его в ОВД Красносельский для составления протокола из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который прошел в Москве 28 июля.

28 июля в организованном КПРФ митинге против пенсионной реформы приняли участие от 6,5 тысячи (данные МВД), до 100 тысяч человек — столько насчитали коммунисты. Акция была согласована с властями Москвы.

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