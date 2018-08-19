Сергея Удальцова госпитализировали на пятый день голодовки

ТАСС
10:09, 19 августа 2018
Надежный источник

Врачи скорой помощи увезли из спецприемника координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, которого 14 августа арестовали на 30 суток. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Удальцова госпитализировали «по медицинским показаниям» после того, как его осмотрел врач, рассказал Мельников. По его словам, врач решил доставить оппозиционера в больницу после того, как измерил его давление и взял экспресс-анализ крови на сахар. Сам Удальцов жаловался на боли в почках.

Представитель ОНК допустил, что состояние здоровья Удальцова ухудшилось из-за того, что он объявил сухую голодовку, когда его поместили в спецприемник.

Сергея Удальцова арестовали на 30 суток за повторное нарушение, допущенное при организации митингов. 28 июля он участвовал в согласованной акции против пенсионной реформы. Но в полиции ему сообщили, что в тот день он организовал другое, несанкционированное мероприятие, на котором сжигал «портреты лиц, похожих на членов правительства».
После ареста координатор «Левого фронта» объявил сухую голодовку в знак протеста против пенсионной реформы.
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