Прокуратура не нашла подстрекательства со стороны оперативников в деле «Нового величия»
Прокуратура Москвы не видит оснований для прокурорского реагирования на действия сотрудников правоохранительных органов в деле «Нового величия».
Об этом говорится в ответе на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Он просил проверить, не провоцировали ли оперативники фигурантов дела на создание экстремистской организации.
Прокуратура считает, что, согласно материалам следствия, обвиняемые по делу «Нового величия» действовали добровольно.
Согласно материалам дела «Нового величия», попавшим в СМИ, в организации был как минимум один внедренный оперативник. Устав движения написал другой человек, который был осведомителем правоохранительных органов. Адвокаты обвиняемых также утверждают, что фактическим инициатором создания движения были оперативник центра «Э» и два его агента.