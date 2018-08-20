Прокуратура не нашла подстрекательства со стороны оперативников в деле «Нового величия»

Прокуратура Москвы не видит оснований для прокурорского реагирования на действия сотрудников правоохранительных органов в деле «Нового величия».

Об этом говорится в ответе на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Он просил проверить, не провоцировали ли оперативники фигурантов дела на создание экстремистской организации.

Прокуратура считает, что, согласно материалам следствия, обвиняемые по делу «Нового величия» действовали добровольно.