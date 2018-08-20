Полсотни крупнейших сообществ «ВКонтакте» призвали декриминализовать статью о разжигании ненависти

Администраторы и создатели нескольких десятков сообществ «ВКонтакте» с общим количеством подписчиков 60 миллионов человек подписали открытое обращение к депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации с требованием декриминализовать статью о разжигании вражды и ненависти (282 УК РФ) и отменить статью об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих (148 УК РФ).

Авторы письма выразили обеспокоенность все нарастающим количеством уголовных дел за посты в соцсетях, а также отметили, что «существуют куда более опасные бытовые ситуации, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей» с куда более «смехотворными» наказаниями за них.

«Свободно выражать мысли, а также делиться интересным контентом с друзьями и знакомыми — это самая большая ценность интернета. И если начать привлекать граждан нашей страны к уголовным наказаниям за публикацию информации в Сети, то построить Цифровое общество, о котором все чаще говорят с трибун представители государственной власти, нашей стране не удастся», — говорится в письме.

В число подписантов вошли основатель «Лурка» Давид Хомак, владелец «Двача» Нариман Намазов, создатель «Лентача» Игорь Белкин, сообщества «Наука и техника», «Мужские мысли», «Zлой Zаяц», «Хитрости жизни» и еще около 50 групп.