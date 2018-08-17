Производители колбас попросили правительство поднять цены на мясо в магазинах

Ведомости
06:49, 17 августа 2018
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Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) просит правительство повлиять на торговые сети, чтобы те подняли цены на колбасы, полуфабрикаты и другие продукты мясопереработки. Письмо с такой просьбой союз направил вице-премьеру Алексею Гордееву, пишет газета «Ведомости».

Мясопереработчики с начала августа говорят о бесконтрольном росте цен на сырье. При этом в рознице стоимость мясной продукции не растет. В апреле-мае производители стали предупреждать торговые сети, что хотят повысить цены, в июне-июле таких обращений стало больше, сообщил представитель «Ленты». Он отметил, что компания отказывается поднимать цены в большинстве случаев.

По оценке НСМ, с начала года стоимость свинины выросла на 30%, курятины — на 35%, отечественная говядина подорожала на 10%, а импортная — на 25%. Это связано с ограничением импорта свиней из США и Европы, а также свинины и говядины из Бразилии.

В начале августа производители мясной продукции предупредили, что стоимость колбасы и полуфабрикатов в рознице может вырасти на 5-12% из-за резкого роста закупочных цен на сырье.
До запрета на импорт в 2017 году Бразилия считалась одним из крупнейших поставщиков мясной продукции на российский рынок.
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