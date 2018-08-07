Производители предупредили о росте цен на колбасу
Производители мясной продукции прогнозируют, что стоимость колбасы и полуфабрикатов в рознице может вырасти на 5-12% из-за резкого роста закупочных цен на сырье, сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на слова мясопереработчиков. Рост оптовых цен более заметный и неконтролируемый, рассказала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Среди других причин возможного повышения цен производители называют вспышки африканской чумы свиней и аномальную жару в Центральной России. Кроме того, из-за действующего с декабря 2017 года запрета на импорт мяса из Бразилии цены на сырье выросли до исторического максимума, заявил председатель совета директоров мясоперерабатывающего комбината «Останкино» Михаил Попов.
Свиная лопатка подорожала с января на 53% и стоит 267 рубля за один килограмм… Ситуация усугубилась в последние недели: с 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20%, приводит данные Лучкина, с 15 мая по 3 августа индюшатина подорожала на 40%, курятина — на 25% а говядина с декабря 2017 года — на 15%.