Производители предупредили о росте цен на колбасу

Производители мясной продукции прогнозируют, что стоимость колбасы и полуфабрикатов в рознице может вырасти на 5-12% из-за резкого роста закупочных цен на сырье, сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на слова мясопереработчиков. Рост оптовых цен более заметный и неконтролируемый, рассказала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Среди других причин возможного повышения цен производители называют вспышки африканской чумы свиней и аномальную жару в Центральной России. Кроме того, из-за действующего с декабря 2017 года запрета на импорт мяса из Бразилии цены на сырье выросли до исторического максимума, заявил председатель совета директоров мясоперерабатывающего комбината «Останкино» Михаил Попов.