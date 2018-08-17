Итальянцы потребовали отставки главы МВД. После обрушения моста в Генуе он пошел на вечеринку

Meduza
12:26, 17 августа 2018

Итальянцы призвали отправить в отставку вице-премьера, главу МВД Маттео Сальвини. В ночь на среду, после обрушения моста в Генуе, в результате чего погибли 38 человек, он был на банкете, который устроили его соратники из партии «Лига Севера» в городе Катания на Сицилии.

Фотографии улыбающегося политика с тортом, на котором изображен он сам, появились в соцсетях и вызвали критику пользователей, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Вчера вечером, в день трагедии, празднование в Катании

«Почему он не отменил этот ужин и не поехал в Геную?», «Министр, который в такие часы предпочитает веселиться со своими товарищами по партии, должен уйти в отставку», — писали итальянцы.

Глава демократической партии Италии Маттео Орфини написал в твиттере, что поведение министра внутренних дел — это удар для страны.

«Граждане, которым поручено выполнение государственных функций, обязаны выполнять их дисциплинированно и честно», говорится в Конституции. Фотографии веселящегося Сальвини в такие драматические часы — это удар для страны и отрицание этого принципа.

Сам Сальвини назвал «шакалами» тех, кто нападает на него, и заявил, что это была его официальная поездка. Он утверждает, что на Сицилии встречался с мэрами и руководителями общественных организаций и обсуждал с ними, в частности, борьбу с мафией.

Это не первый скандал, связанный с Маттео Сальвини. Ранее он предлагал устроить в Италии «массовую чистку» и организовать перепись цыган, а несколько недель назад процитировал в твиттере лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини.

Обрушение моста в Генуе

новости

Анна Павликова с семьей после освобождения из СИЗО. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как много россиян хотят сделать ремонт в этом году? В одной картинке