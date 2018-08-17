Итальянцы потребовали отставки главы МВД. После обрушения моста в Генуе он пошел на вечеринку
Итальянцы призвали отправить в отставку вице-премьера, главу МВД Маттео Сальвини. В ночь на среду, после обрушения моста в Генуе, в результате чего погибли 38 человек, он был на банкете, который устроили его соратники из партии «Лига Севера» в городе Катания на Сицилии.
Фотографии улыбающегося политика с тортом, на котором изображен он сам, появились в соцсетях и вызвали критику пользователей, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Ieri sera, giorno della tragedia, a "festeggiare" a Catania pic.twitter.com/26btY6CE28— LallArtù Cinecittà (@MovArtCinecitta) August 15, 2018
«Почему он не отменил этот ужин и не поехал в Геную?», «Министр, который в такие часы предпочитает веселиться со своими товарищами по партии, должен уйти в отставку», — писали итальянцы.
Глава демократической партии Италии Маттео Орфини написал в твиттере, что поведение министра внутренних дел — это удар для страны.
"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore" recita la Costituzione.— orfini (@orfini) August 16, 2018
Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese e la negazione di quel principio.
Сам Сальвини назвал «шакалами» тех, кто нападает на него, и заявил, что это была его официальная поездка. Он утверждает, что на Сицилии встречался с мэрами и руководителями общественных организаций и обсуждал с ними, в частности, борьбу с мафией.