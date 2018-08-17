Итальянцы потребовали отставки главы МВД. После обрушения моста в Генуе он пошел на вечеринку

Итальянцы призвали отправить в отставку вице-премьера, главу МВД Маттео Сальвини. В ночь на среду, после обрушения моста в Генуе, в результате чего погибли 38 человек, он был на банкете, который устроили его соратники из партии «Лига Севера» в городе Катания на Сицилии.

Фотографии улыбающегося политика с тортом, на котором изображен он сам, появились в соцсетях и вызвали критику пользователей, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Ieri sera, giorno della tragedia, a "festeggiare" a Catania pic.twitter.com/26btY6CE28 — LallArtù Cinecittà (@MovArtCinecitta) August 15, 2018

«Почему он не отменил этот ужин и не поехал в Геную?», «Министр, который в такие часы предпочитает веселиться со своими товарищами по партии, должен уйти в отставку», — писали итальянцы.

Глава демократической партии Италии Маттео Орфини написал в твиттере, что поведение министра внутренних дел — это удар для страны.

"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore" recita la Costituzione.

Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese e la negazione di quel principio. — orfini (@orfini) August 16, 2018

Сам Сальвини назвал «шакалами» тех, кто нападает на него, и заявил, что это была его официальная поездка. Он утверждает, что на Сицилии встречался с мэрами и руководителями общественных организаций и обсуждал с ними, в частности, борьбу с мафией.