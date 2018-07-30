Министр внутренних дел Италии процитировал Муссолини. В день рождения диктатора

Министр внутренних дел Италии, глава «Лиги Севера» Маттео Сальвини процитировал в своем твиттере лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини.

Сальвини написал «Много врагов — много чести», комментируя критическую статью о себе, опубликованную на сайте Affaritaliani.it. Запись была сделана в день рождения итальянского диктатора.

Лидер социал-демократической партии Италии Маттео Орфини сказал, что Сальвини должен либо извиниться, либо освободить свой пост в правительстве. «Те, кто поклялся на Конституции бороться с фашизмом, не должны отдавать честь Муссолини», — заявил Орфини.

Член партии «Свобода и равенство» Федерико Форнаро сказал, что этой фразой Сальвини хотел «послать четкий сигнал» сторонникам крайне правых взглядов.

Сальвини никак не прокомментировал запись в твиттере.