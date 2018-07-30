Министр внутренних дел Италии процитировал Муссолини. В день рождения диктатора
Министр внутренних дел Италии, глава «Лиги Севера» Маттео Сальвини процитировал в своем твиттере лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини.
Сальвини написал «Много врагов — много чести», комментируя критическую статью о себе, опубликованную на сайте Affaritaliani.it. Запись была сделана в день рождения итальянского диктатора.
Tanti nemici, tanto onore! 😘 https://t.co/NdFjsSkZLw— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 29, 2018
Лидер социал-демократической партии Италии Маттео Орфини сказал, что Сальвини должен либо извиниться, либо освободить свой пост в правительстве. «Те, кто поклялся на Конституции бороться с фашизмом, не должны отдавать честь Муссолини», — заявил Орфини.
Член партии «Свобода и равенство» Федерико Форнаро сказал, что этой фразой Сальвини хотел «послать четкий сигнал» сторонникам крайне правых взглядов.
Сальвини никак не прокомментировал запись в твиттере.