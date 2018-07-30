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Министр внутренних дел Италии процитировал Муссолини. В день рождения диктатора

Маттео Сальвини
10:24, 30 июля 2018
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Министр внутренних дел Италии, глава «Лиги Севера» Маттео Сальвини процитировал в своем твиттере лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини.

Сальвини написал «Много врагов — много чести», комментируя критическую статью о себе, опубликованную на сайте Affaritaliani.it. Запись была сделана в день рождения итальянского диктатора.

Лидер социал-демократической партии Италии Маттео Орфини сказал, что Сальвини должен либо извиниться, либо освободить свой пост в правительстве. «Те, кто поклялся на Конституции бороться с фашизмом, не должны отдавать честь Муссолини», — заявил Орфини.

Член партии «Свобода и равенство» Федерико Форнаро сказал, что этой фразой Сальвини хотел «послать четкий сигнал» сторонникам крайне правых взглядов.

Сальвини никак не прокомментировал запись в твиттере.

Маттео Сальвини ранее выступал за «массовую чистку» Италии от мигрантов и предлагал устроить перепись цыганского населения.

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