При обрушении моста в Генуе погибли около 30 человек. Главное

В Генуе обрушилась одна из секций автомобильного моста Моранди. По нему проходил участок платной трассы A10, которая соединяет Геную с городом Вентимилья. Мост высотой 45 метров построен над рекой Польчевера, жилыми домами, железнодорожными путями и промзоной. Около 12 часов по местному времени (13:00 по Москве) один из пролетов (по разным данным, его длина составляла от 80 до 200 метров) обрушился в реку и на крыши зданий.

По последним данным, при обрушении погибли около 30 человек. Об этом сообщил вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини. Газета La Repubblica написала о гибели минимум 35 человек, в том числе одного ребенка. Среди погибших — как те, кто находился на мосту в момент обрушения, так и люди, оказавшиеся под обломками. По данным La Repubblica, еще 14 человек получили травмы; официально число пострадавших пока не названо.

В Генуе обрушился мост. Погибли десятки человек Meduza

Мост обрушился во время работ по укреплению его опор. Мост Моранди (назван по фамилии инженера-конструктора Рикардо Моранди) длиной почти 1200 метров открыли в 1967 году. С 2016 года его начали ремонтировать. В момент обрушения шли работы по укреплению опор, сообщила компания Autostrade per lʼItalia, которая является оператором шоссе A10. В компании добавили, что за устойчивостью конструкции постоянно следили. Как сообщило издание Il Sole 24 Ore, в апреле 2018 года Autostrade per lʼItalia объявила новый конкурс на реконструкцию моста Моранди. Исполнителя контракта на более чем 20 миллионов евро планировалось определить в сентябре.

Причины обрушения пока неизвестны. По данным издания Il Giornale, одна из опор моста получила повреждения из-за грозы, которая прошла в Генуе 14 августа. La Repubblica со ссылкой на очевидцев пишет, что в одну из опор ударила молния, после чего мост начал рушиться. Жительница Генуи Александра Шульгина отметила износ моста, заявив РБК, что при проезде по нему ощущалась вибрация.

После обрушения моста в Генуе частично перекрыли движение, что вызвало пробки. В частности, были закрыты участки шоссе A10 и A7, которое соединяет Геную с Миланом. Кроме того, итальянские железные дороги временно приостановили движение в городе. На месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы. Из-за угрозы обрушения других секций моста началась эвакуация людей из близлежащих домов, сообщает La Repubblica.