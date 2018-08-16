Захара Прилепина признали угрозой украинской безопасности

Украина внесла писателя Захара Прилепина в «черный список» лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Обновленный документ опубликован на сайте украинского Министерства культуры.

В списке помимо Прилепина оказались российские писатели Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также русскоязычный писатель и общественный деятель с Украины Лев Вершинин.

«Черный список» составляется на основании обращений совета нацбезопасности Украины, СБУ, а также совета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в него включены 138 человек.