Захара Прилепина признали угрозой украинской безопасности
Украина внесла писателя Захара Прилепина в «черный список» лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Обновленный документ опубликован на сайте украинского Министерства культуры.
В списке помимо Прилепина оказались российские писатели Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также русскоязычный писатель и общественный деятель с Украины Лев Вершинин.
«Черный список» составляется на основании обращений совета нацбезопасности Украины, СБУ, а также совета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в него включены 138 человек.