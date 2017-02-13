Захар Прилепин стал политруком батальона в ДНР

Писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в ДНР.

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин в интервью «Комсомольской правде».

В комментарии «Дождю» Прилепин отметил, что его батальон выполняет боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками. «Политрук — это не воспитатель в детском саду. Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем», — сказал Прилепин.