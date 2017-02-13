Захар Прилепин стал политруком батальона в ДНР

Комсомольская правда
07:43, 13 февраля 2017
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Писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в ДНР.

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин в интервью «Комсомольской правде».

В комментарии «Дождю» Прилепин отметил, что его батальон выполняет боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками. «Политрук — это не воспитатель в детском саду. Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем», — сказал Прилепин.

— Конечные цели какие у этой войны?
— Киев — конечная цель. Скрывать не станем.

Комсомольская правда
Захар Прилепин с 2015 года является советником главы ДНР Александра Захарченко. Писатель занимался, в частности, доставкой гуманитарной помощи на восток Украины.
С 2016 года Прилепин ведет авторскую передачу на телеканале «Царьград ТВ». Владелец канала — бизнесмен Константин Малофеев — оказывает поддержку вооруженным формированиям сепаратистов, которые воюют в Донбассе.
В 1990-х годах Прилепин служил в ОМОНе, принимал участие в операциях в Чечне и Дагестане.
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