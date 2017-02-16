СБУ завела на Захара Прилепина уголовное дело о терроризме

Служба безопасности Украины возбудило уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина по статьям «участие в деятельности террористической организации» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и «финансирование терроризма» (ч. 1 ст. 258-5). Об этом сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская.

В феврале 2017 года Захар Прилепин сообщил, что стал заместителем командира батальона по работе с личным составом в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что созданное по его инициативе подразделение будет стремиться «к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город», и назвал «конечной целью» войны столицу Украины Киев.