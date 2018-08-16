В Турции начали отменять заказы на айфоны после заявления Эрдогана о бойкоте американской электроники

Турецкие компании начали отменять заказы на айфоны после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил бойкот американской электроники. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники.

В частности, заказы на айфоны на общую сумму 50 миллионов долларов отменили три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре Dogubank.

По данным Hurriyet, турецкие компании отказываются также и от другой американской электроники.