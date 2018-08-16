В Турции начали отменять заказы на айфоны после заявления Эрдогана о бойкоте американской электроники
Турецкие компании начали отменять заказы на айфоны после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил бойкот американской электроники. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники.
В частности, заказы на айфоны на общую сумму 50 миллионов долларов отменили три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре Dogubank.
По данным Hurriyet, турецкие компании отказываются также и от другой американской электроники.
США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров из-за преследования американского пастора Эндрю Брансона; вскоре Вашингтон также повысил для Турции пошлины на сталь и алюминий.
На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на четверть. Анкара обвинила Вашингтон в развязывании экономической войны и подняла пошлины на некоторые американские товары.