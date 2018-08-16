В Турции начали отменять заказы на айфоны после заявления Эрдогана о бойкоте американской электроники

Hurriyet
19:02, 16 августа 2018
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Турецкие компании начали отменять заказы на айфоны после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил бойкот американской электроники. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники.

В частности, заказы на айфоны на общую сумму 50 миллионов долларов отменили три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре Dogubank.

По данным Hurriyet, турецкие компании отказываются также и от другой американской электроники.

США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров из-за преследования американского пастора Эндрю Брансона; вскоре Вашингтон также повысил для Турции пошлины на сталь и алюминий. 
На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на четверть. Анкара обвинила Вашингтон в развязывании экономической войны и подняла пошлины на некоторые американские товары.

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