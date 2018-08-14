Эрдоган пригрозил отказом Турции от американской электроники
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах бойкотировать электронику, произведенную в США.
«Мы будем бойкотировать американскую электронику. Если у них есть айфон, то с другой стороны есть Samsung. И у нас есть собственный [смартфон] Vestel Venus», — заявил турецкий президент.
Когда будут введены ограничительные меры и каких именно типов товаров они коснутся, Эрдоган пока не сообщил.
В начале августа США ввели против двух турецких министров санкции из-за уголовного преследования в Турции американского пастора, обвиненного в поддержке военного мятежа. Позже президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт турецких стали и алюминия.
В середине августа в Турции на фоне экономического кризиса обвалилась национальная валюта, турецкая лира. С начала года ее курс к доллару упал на 40%. Власти Турции утверждают, что это стало результатом атаки из-за рубежа и не обусловлено экономическими факторами.