Эрдоган пригрозил отказом Турции от американской электроники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах бойкотировать электронику, произведенную в США.

«Мы будем бойкотировать американскую электронику. Если у них есть айфон, то с другой стороны есть Samsung. И у нас есть собственный [смартфон] , — заявил турецкий президент.

Когда будут введены ограничительные меры и каких именно типов товаров они коснутся, Эрдоган пока не сообщил.