В Турции начали расследование против владельцев сотен аккаунтов в соцсетях. Они якобы провоцировали рост курса доллара

Hurriyet Daily News
10:25, 13 августа 2018
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Министерство внутренних дел Турции начало расследование в отношении владельцев нескольких сотен аккаунтов в соцсетях за публикацию сообщений, «провоцирующих рост курса доллара».

Аналогичное расследование по факту публикации «фейковых новостей», направленных на манипулирование экономикой, начал Совет по расследованию финансовых преступлений.

За последние несколько дней курс турецкой лиры обвалился с 5,5 до 6,8 лиры за доллар. Это произошло на фоне ухудшения отношений с США и введения американских пошлин на турецкие сталь и алюминий.

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