В Турции обвалилась национальная валюта. Власти обвиняют внешние силы, туристы скупают подешевевшие товары

Турецкая лира, курс которой постепенно снижался в течение года, резко обвалилась — в пятницу 10 августа она подешевела к доллару на 18%, в понедельник — еще на 7%. Падение с начала года составило 45%. Обвал связывают как с тяжелой ситуацией в экономике страны, во многом зависящей от зарубежных инвестиций, так и с действиями властей — в частности, турецкий Центробанк в соответствии с требованием президента Реджепа Тайипа Эрдогана не стал поднимать ключевую ставку, несмотря на инфляцию, которая к июню превысила 15%.

Кроме того, летом у Турции резко ухудшились отношения с США, которые требуют прекратить преследование американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в 2016 году по подозрению в поддержке военного мятежа. 1 августа Минфин США ввел санкции против двух министров турецкого правительства. 10 августа, в день резкого падения курса лиры, президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Власти Турции обвиняют в обвале валюты внешние силы. 13 августа Эрдоган объявил об «экономической осаде» Турции и обвинил США в том, что они «стреляют в ногу» и «бьют в спину» своему стратегическому партнеру. 14 августа Эрдоган пообещал, что Турция откажется от электроники, произведенной в США: «Мы будем бойкотировать американскую электронику. Если у них есть айфон, то с другой стороны есть Samsung. И у нас есть собственный [смартфон] Vestel Venus». Ранее в качестве «ответа тем, кто ведет экономическую войну» против Турции, Эрдоган призвал граждан скупать дешевеющую лиру.

Виновных в обвале национальной валюты власти Турции стали искать в соцсетях. Начаты расследования из-за публикаций, которые якобы провоцируют рост курса доллара (проверка коснется 346 аккаунтов), а также «фейковых новостей», распространяемых с целью манипуляции экономикой. Эрдоган пояснил, что речь идет об «экономических террористах в соцсетях». «Они воистину сеть изменников», — заявил президент Турции.

Эрдоган утверждает, что обвалу валюты «нет экономического объяснения». «У экономики Турции крепкая и хорошая динамика, и она останется таковой. В ближайшее время будет установлен разумный курс валюты в рамках экономических правил», — заявил турецкий президент, добавив, что правительство не отступит от принципов свободного рынка. В министерстве финансов Турции заверили, что разработан план поддержки лиры. ЦБ пообещал «предоставить банкам всю необходимую ликвидность». На фоне таких заявлений лира немного укрепилась по отношению к доллару.

Туристы начали скупать дешевеющие товары. Агентство Reuters сообщило об очередях туристов, главным образом из арабских стран, у магазинов Chanel и Louis Vuitton. Покупатели приходили в магазины с несколькими чемоданами; один египетский турист рассказал, что сэкономил около тысячи долларов на разнице между стоимостью подарков и одежды в Турции и дома. Эрдоган приветствовал поведение туристов и призвал турок быть по-прежнему гостеприимными. «В то время, как многие уводят доллары, эти люди приносят их вам», — сказал президент Турции.