«У них есть доллары, а у нас есть народ и Аллах». Эрдоган призвал жителей скупать подешевевшую турецкую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны менять золото и доллары на турецкую лиру, курс которой снижается в течение недели, обновляя исторические минимумы.

«Те, у кого есть доллары или золото под подушками, должны обменять их на лиры у наших банков. Это национальная, внутренняя битва, — заявил Эрдоган, выступая в городе Байбурт на северо-востоке страны. — Это будет ответ моего народа тем, кто ведет против нас экономическую войну».

Вскоре после выступления Эрдогана президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий, что вызвало новый обвал курса лиры.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Эрдоган призывает турок не обращать внимания на кампании, направленные против Турции. «Помните, у них есть доллары, а у нас есть народ, наше право и Аллах», — добавил турецкий президент.