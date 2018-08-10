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«У них есть доллары, а у нас есть народ и Аллах». Эрдоган призвал жителей скупать подешевевшую турецкую лиру

Reuters
15:28, 10 августа 2018
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны менять золото и доллары на турецкую лиру, курс которой снижается в течение недели, обновляя исторические минимумы.

«Те, у кого есть доллары или золото под подушками, должны обменять их на лиры у наших банков. Это национальная, внутренняя битва, — заявил Эрдоган, выступая в городе Байбурт на северо-востоке страны. — Это будет ответ моего народа тем, кто ведет против нас экономическую войну».

Вскоре после выступления Эрдогана президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий, что вызвало новый обвал курса лиры.

Я только поручил вдвое увеличить пошлины на сталь и алюминий в отношении Турции, как их валюта, турецкая лира, быстро снизилась по отношению к нашему очень сильному доллару! Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь — 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не очень хорошие!

Эрдоган призывает турок не обращать внимания на кампании, направленные против Турции. «Помните, у них есть доллары, а у нас есть народ, наше право и Аллах», — добавил турецкий президент.

10 августа турецкая лира подешевела к доллару за день на 18%. C начала года национальная валюта Турции потеряла более 40% стоимости.
Ослабление национальной валюты происходит на фоне экономического кризиса в стране и ухудшения отношений с США.

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