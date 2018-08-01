США ввели санкции против глав МВД и Минюста Турции из-за преследования американского пастора 

Минфин США ввел санкции против двух турецких министров — главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля — из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.

Санкции означают заморозку имущества Сойлу и Гюля в США и запрет для американских граждан на проведение финансовых операций с ними. Ограничения были наложены в рамках «закона Магнитского», который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.