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США ввели санкции против глав МВД и Минюста Турции из-за преследования американского пастора 

Минфин США
18:26, 1 августа 2018
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Минфин США ввел санкции против двух турецких министров — главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля — из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.

Санкции означают заморозку имущества Сойлу и Гюля в США и запрет для американских граждан на проведение финансовых операций с ними. Ограничения были наложены в рамках «закона Магнитского», который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.

«Неправосудное задержание и преследование пастора Брансона турецкими чиновниками просто неприемлемо», — сказал глава Минфина Стивен Мнучин. — «Президент Трамп ясно дал понять, что США ожидают от Турции его немедленного освобождения» (англ. яз.).

Минфин США
Пастор Эндрю Брансон, живший в Турции более 20 лет, был задержан в Измире в 2016 году, через несколько месяцев после неудачного переворота, за которым в стране последовали репрессии. Брансона обвинили в связях с Рабочей партией Курдистана и сторонниками Фетхуллаха Гюлена; власти Турции называют обе организации террористическими, а Гюлена считает идеологом неудавшегося переворота 2016 года.
США считают обвинения в адрес Брансона несправедливыми и бездоказательными. В конце июля президент США Дональд Трамп пригрозил наложить на Турцию санкции из-за задержания Брансона. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что Турция не будет реагировать на «язык угроз».

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