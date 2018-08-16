В колонии Рыбинска покончил с собой осужденный, еще двое инсценировали попытку самоубийства

В колонии Рыбинска совершил самоубийство один из осужденных.

Тело погибшего нашли 15 августа. Следов насилия на нем не обнаружено, сообщила пресс-секретарь управления ФСИН по Ярославской области Анна Частухина.

По ее словам, еще двое осужденных той же колонии «совершили акт демонстративно-шантажного характера»; «Интерфакс» пишет, что они инсценировали попытку самоубийства. Осужденным оказана помощь, с ними работает психолог, сказала Частухина.

Обновление: СК начал доследственную проверку по факту самоубийства заключенного.