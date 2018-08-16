В колонии Рыбинска покончил с собой осужденный, еще двое инсценировали попытку самоубийства
12:28, 16 августа 2018
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В колонии Рыбинска совершил самоубийство один из осужденных.
Тело погибшего нашли 15 августа. Следов насилия на нем не обнаружено, сообщила пресс-секретарь управления ФСИН по Ярославской области Анна Частухина.
По ее словам, еще двое осужденных той же колонии «совершили акт демонстративно-шантажного характера»; «Интерфакс» пишет, что они инсценировали попытку самоубийства. Осужденным оказана помощь, с ними работает психолог, сказала Частухина.
Обновление: СК начал доследственную проверку по факту самоубийства заключенного.
На место происшествия выехал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
На прошлой неделе в забайкальской ИК-5 нашли мертвыми двух заключенных; предположительно, они покончили с собой.
Охранников этой колонии ранее обвинили в пытках. Заключенные сообщили, что сотрудники ФСИН избили их, потому что были расстроены поражением сборной России в матче с Хорватией на ЧМ-2018.
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