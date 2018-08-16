«Как последний трус он покинул страну». Украинский прокурор потребовал приговорить Виктора Януковича к 15 годам за госизмену

Украинская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы. Об этом было заявлено на прениях сторон в Оболонском районном суде Киева, которые прошли в четверг, 16 августа.

«Миллионы украинцев доверили ему свое будущее, однако он предал. Как последний трус он покинул страну на произвол судьбы, бежал в объятия агрессора», — заявил на заседании прокурор. Он потребовал признать Януковича виновным в госизмене, пособничестве в изменении границ Украины и ведении агрессивной войны.

По совокупности обвинения прокуратура просит назначить бывшему президенту 15 лет тюрьмы, хотя изначально планировала добиваться пожизненного заключения.

Прения сторон в суде продолжатся 13 сентября.