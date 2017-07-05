Янукович отказался участвовать в процессе по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович отказался участвовать в судебном процессе по делу о госизмене, по которому он проходит обвиняемым. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен», — сказал бывший президент Украины.

Янукович сказал, что отзывает своих адвокатов из суда в Киеве, поскольку «в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны».