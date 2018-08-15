Верховный суд велел президиуму Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест Анны Павликовой

РАПСИ
14:04, 15 августа 2018
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Верховный суд РФ постановил передать в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу на арест 18-летней Анны Павликовой, фигурантки дела «Нового величия». Об этом сообщает РАПСИ.

Верховный суд истребовал материалы об аресте Павликовой в начале августа.

«Верховный суд РФ вынес постановление о передаче кассационных жалоб на постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об аресте Павликовой вместе с материалами дела для рассмотрения в судебном заседании президиума Мосгорсуда», — уточнила представитель суда.

РАПСИ
Анна Павликова, как и некоторые другие фигуранты дела, находится в СИЗО с марта. По словам ее семьи и адвокатов, в заключении у нее — как и у другой фигурантки, 19-летней Марии Дубовик — серьезно ухудшилось здоровье. Суд неоднократно отказывался освободить их. 
15 августа в Москве пройдет несогласованная акция «Марш матерей» в поддержку Павликовой и Дубовик. В тот же день СК подал в суд ходатайство о переводе их обеих под домашний арест, хотя за несколько дней выступил против этого.

Дело «Нового величия»

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