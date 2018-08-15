Верховный суд велел президиуму Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест Анны Павликовой

Верховный суд РФ постановил передать в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу на арест 18-летней Анны Павликовой, фигурантки дела . Об этом сообщает РАПСИ.

«Верховный суд РФ вынес постановление о передаче кассационных жалоб на постановление Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта об аресте Павликовой вместе с материалами дела для рассмотрения в судебном заседании президиума Мосгорсуда», — уточнила представитель суда.

Анна Павликова, как и некоторые другие фигуранты дела, находится в СИЗО с марта. По словам ее семьи и адвокатов, в заключении у нее — как и у другой фигурантки, 19-летней Марии Дубовик — серьезно ухудшилось здоровье. Суд неоднократно отказывался освободить их.

15 августа в Москве пройдет несогласованная акция «Марш матерей» в поддержку Павликовой и Дубовик. В тот же день СК подал в суд ходатайство о переводе их обеих под домашний арест, хотя за несколько дней выступил против этого.