«Огромные шансы на то, что мера пресечения будет изменена». Верховный суд затребовал материалы дела Анны Павликовой

«Минимально мы надеемся на домашний арест», — добавила Карлова.

«Мы надеемся, что дело будет передано для слушания в коллегию Верховного суда. Это дает нам огромные шансы на то, что мера пресечения будет изменена», — сказала адвокат.

Верховный суд истребовал материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой, обвиняемой по делу «Нового величия». Об этом сообщила «Медиазоне» адвокат Павликовой Ольга Карлова.

Если Верховный суд решит передать дело на рассмотрение в коллегию, то пройдет судебное заседание, по итогам которого решение нижестоящего суда об аресте будет либо оставлено в силе, либо изменено, либо отменено и вынесено новое, объяснила адвокат механизм действия жалобы.

Фигуранты дела «Нового величия» — Анна Павликова и еще девять человек — обвиняются попытке свергнуть конституционный строй в России. В руководство организации, как следует из материалов дела, входил работавший под прикрытием полицейский. Родственники фигурантов дела заявляют, что обвиняемые стали жертвами провокации.

Изменить меру пресечения Павликовой и еще одной обвиняемой по делу «Нового величия» — Марии Дубовик — с содержания в СИЗО на домашний арест просили глава СПЧ при президенте РФ и уполномоченная по правам человека.