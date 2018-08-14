Минфин предложил собирать в России экологический налог

Портал проектов нормативных актов
06:00, 14 августа 2018
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Министерство финансов РФ представило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предложило оформить в виде налога платеж за негативное воздействие на окружающую среду.

Минфин предложил заменить новым налогом плату за выбросы, загрязняющие окружающую среду, поскольку этот платеж «обладает признаками налога», сказано в пояснительной записке.

Министерство хочет ввести фиксированные налоговые ставки за выбросы в воздух, сброс сточных вод, хранение и захоронение отходов.

В Минфине считают, что сейчас плату за выбросы в окружающую среду взимают неэффективно, из-за чего экологические государственные программы финансируют за счет других доходов бюджета.

Если поправки примут, экологический налог введут с 1 января 2020 года.

В марте российские объединения бизнесменов призвали премьер-министра России Дмитрия Медведева ускорить внесение в Госдуму законопроекта, регулирующего неналоговые платежи, писала газета «Коммерсант».
В начале апреля замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин собирается внести в Налоговый кодекс отдельную главу, в которую войдут все квазиналоговые платежи. В первую очередь это различные сборы, такие как экологический, утилизационный, курортный.

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