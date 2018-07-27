Минпромторг планирует ввести утилизационный сбор на велосипеды

Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность введения утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Велосипеды, по словам собеседника агентства, могут быть включены в расширенный перечень продукции, на которую правительство может устанавливать утилизационный сбор. Сейчас этот перечень обсуждается с экспертным и отраслевыми сообществами, добавил он.

О том, что в России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды ранее сообщала газета «Известия». По данным издания, соответствующее предложение должны подготовить к 1 октября 2019 года. «Известия» отмечали, что утилизационный сбор приведет к росту стоимости велосипедов.