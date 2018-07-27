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Минпромторг планирует ввести утилизационный сбор на велосипеды

РИА Новости
13:17, 27 июля 2018
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Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность введения утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Велосипеды, по словам собеседника агентства, могут быть включены в расширенный перечень продукции, на которую правительство может устанавливать утилизационный сбор. Сейчас этот перечень обсуждается с экспертным и отраслевыми сообществами, добавил он.

О том, что в России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды ранее сообщала газета «Известия». По данным издания, соответствующее предложение должны подготовить к 1 октября 2019 года. «Известия» отмечали, что утилизационный сбор приведет к росту стоимости велосипедов.

«В настоящее время Минпромторгом России прорабатываются возможные механизмы введения утилизационного сбора в отношении велосипедов и велосипедных рам. При этом основные параметры указанного утилизационного сбора будут обсуждаться совместно с Минприроды России», — сообщил представитель министерства.

РИА Новости
В России с 2012 года действует утилизационный сбор на транспортные средства. Предполагается, что таким сбором производители или импортеры заранее оплачивают будущие затраты на утилизацию автотранспорта. По действующим ставкам, утилизационный сбор за новый автомобиль с двигателем от одного до двух литров составляет 84 тысячи рублей. Российским автоконцернам затраты на сбор компенсирует государство.

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