Хабаровскому гематологу назначили штраф за смерть пациентки

Суд Железнодорожного района Хабаровска назначил штраф в размере 20 тысяч рублей врачу-гематологу поликлиники первой краевой клинической больницы, обвиняемой в причинении смерти пациентки по неосторожности.

По данным местного управления СК, в октябре 2017 года в поликлинику для проведения процедуры стернальной пункции обратилась 38-летняя жительница Хабаровска с онкологическим заболеванием. Во время процедуры врач-гематолог случайно проколола концом иглы сердечную мышцу пациентки, в результате чего та скончалась.

53-летняя обвиняемая в ходе следствия дала признательные показания, раскаялась в своем поступке и принесла извинения родственникам пациентки, отметили в Следственном комитете.

В ходе судебного разбирательства следователь ходатайствовал о назначении врачу штрафа. Уголовное дело против гематолога было прекращено судом.