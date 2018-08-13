Бывшая президент фонда Доктора Лизы Ксения Соколова уехала из России
Бывшая президент фонда Доктора Лизы Ксения Соколова покинула Россию, сообщает «Дождь».
Источник в ее окружении рассказал, что Соколова не намерена возвращаться в Россию из-за уголовного дела о злоупотреблениях в фонде. В то же время, адвокат Соколовой и она сама утверждают, что она уехала в отпуск и с уголовным делом это никак не связано.
Обновление. В комментарии РБК Соколова также подтвердила, что намеревается вернуться в Россию. «Нет такого намерения [оставаться за границей], угроз не поступало», — сказала она.
Соколова считает, что уголовное дело против фонда связано с личной неприязнью к ней со стороны генерала СК Игоря Комиссарова. После того, как Соколову сняли с поста президента фонда, она обвинила своих противников в «рейдерском захвате».