Бывшая президент фонда Доктора Лизы Ксения Соколова уехала из России

Дождь
12:42, 13 августа 2018
Требует подтверждения

Бывшая президент фонда Доктора Лизы Ксения Соколова покинула Россию, сообщает «Дождь».

Источник в ее окружении рассказал, что Соколова не намерена возвращаться в Россию из-за уголовного дела о злоупотреблениях в фонде. В то же время, адвокат Соколовой и она сама утверждают, что она уехала в отпуск и с уголовным делом это никак не связано.

Обновление. В комментарии РБК Соколова также подтвердила, что намеревается вернуться в Россию. «Нет такого намерения [оставаться за границей], угроз не поступало», — сказала она.
Соколова считает, что уголовное дело против фонда связано с личной неприязнью к ней со стороны генерала СК Игоря Комиссарова. После того, как Соколову сняли с поста президента фонда, она обвинила своих противников в «рейдерском захвате».

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