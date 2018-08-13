«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов

РБК
11:57, 13 августа 2018
Требует подтверждения

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Вадим Зингман направил в Минтранс письмо с предложением изменить образовательные стандарты по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в «Аэрофлоте» и министерстве, а также копию письма.

В обращении сказано, что группа «Аэрофлот» и другие авиакомпании столкнулась с дефицитом пилотов. В целом российским перевозчикам нужны 900 летчиков из числа выпускников, однако летные училища и вузы выпускают не более 750 человек в год. При этом, по прогнозу до 2030 года, ежегодно авиаперевозчики будут нанимать по 1700 пилотов.

Автор письма отметил, что существуют проблемы с качеством подготовки выпускников, а некоторым из них не хватает налета часов для работы. Источник в «Аэрофлоте» отметил, что в российских вузах не готовят к полетам на современных самолетах, а учат, как «разобрать и собрать „кукурузник“».

Кроме изменения образовательных стандартов «Аэрофлот» предлагает:

  • разрешить учить пилотов на базе крупных авиакомпаний;
  • переучивать военных летчиков, ушедших в запас, для работы в гражданской авиации;
  • наладить производство современных российских учебно-тренировочных самолетов.

Официально в «Аэрофлоте» не комментировали отправку письма. В Минтрансе при этом подтвердили, что обращение находится на рассмотрении.

В июне 2017 года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о массовом оттоке пилотов компании в Китай и Корею, где им предлагают более высокие зарплаты. Как писала газета «Коммерсант», в 2015-2017 годах из российских авиакомпаний в зарубежные перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов.
В начале 2018 года «Аэрофлот» объявил о повышении зарплат летчикам до 650 тысяч рублей. Новая зарплата пилотов «Аэрофлота» уступает заработкам их коллег из китайских компаний, получающих по 17-25 тысяч долларов в месяц.
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