«Аэрофлот» предложил изменить систему подготовки пилотов

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Вадим Зингман направил в Минтранс письмо с предложением изменить образовательные стандарты по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в «Аэрофлоте» и министерстве, а также копию письма.

В обращении сказано, что группа «Аэрофлот» и другие авиакомпании столкнулась с дефицитом пилотов. В целом российским перевозчикам нужны 900 летчиков из числа выпускников, однако летные училища и вузы выпускают не более 750 человек в год. При этом, по прогнозу до 2030 года, ежегодно авиаперевозчики будут нанимать по 1700 пилотов.

Автор письма отметил, что существуют проблемы с качеством подготовки выпускников, а некоторым из них не хватает налета часов для работы. Источник в «Аэрофлоте» отметил, что в российских вузах не готовят к полетам на современных самолетах, а учат, как «разобрать и собрать „кукурузник“».

Кроме изменения образовательных стандартов «Аэрофлот» предлагает:

разрешить учить пилотов на базе крупных авиакомпаний;

переучивать военных летчиков, ушедших в запас, для работы в гражданской авиации;

наладить производство современных российских учебно-тренировочных самолетов.

Официально в «Аэрофлоте» не комментировали отправку письма. В Минтрансе при этом подтвердили, что обращение находится на рассмотрении.