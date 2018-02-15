«Аэрофлот» поднял зарплату командирам экипажей до 650 тысяч рублей. Это в два раза меньше, чем в Китае

Компания «Аэрофлот» объявила о повышении зарплат пилотам с нового года. Максимальная зарплата — 650 тысяч рублей — установлена для командиров дальнемагистральных воздушных судов. Среднемесячная зарплата командиров судов других типов, например, среднемагистральных самолетов, выросла до 635 тысяч в месяц, сообщила авиакомпания.

Чтобы получать максимально возможную для себя зарплату, пилот должен иметь стаж работы командиром экипажа не менее трех лет и летать не менее 90 часов в месяц.

Новая зарплата пилотов «Аэрофлота», пишут «Ведомости», все еще значительно меньше, чем получают их коллеги, работающие в китайских авиакомпаниях. В КНР, указывает издание, командиры экипажей в среднем зарабатывают 17-25 тысяч долларов в месяц (от 980 тысяч до 1,4 миллиона по курсу ЦБ на 15 февраля).