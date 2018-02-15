«Аэрофлот» поднял зарплату командирам экипажей до 650 тысяч рублей. Это в два раза меньше, чем в Китае

Ведомости
13:10, 15 февраля 2018
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Компания «Аэрофлот» объявила о повышении зарплат пилотам с нового года. Максимальная зарплата — 650 тысяч рублей — установлена для командиров дальнемагистральных воздушных судов. Среднемесячная зарплата командиров судов других типов, например, среднемагистральных самолетов, выросла до 635 тысяч в месяц, сообщила авиакомпания.

Чтобы получать максимально возможную для себя зарплату, пилот должен иметь стаж работы командиром экипажа не менее трех лет и летать не менее 90 часов в месяц.

Новая зарплата пилотов «Аэрофлота», пишут «Ведомости», все еще значительно меньше, чем получают их коллеги, работающие в китайских авиакомпаниях. В КНР, указывает издание, командиры экипажей в среднем зарабатывают 17-25 тысяч долларов в месяц (от 980 тысяч до 1,4 миллиона по курсу ЦБ на 15 февраля).

Летом 2017 года гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, как писал «Коммерсант», в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что пилоты «гурьбой уходят в Азию и Китай», где значительно более высокие зарплаты. На тот момент средняя зарплата пилота «Аэрофлота», как заявлял Савельев, составляла 470 тысяч рублей.
В июне 2017 года «Аэрофлот» объявил, что вводит новую форму финансового мотивирования — единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Командиры воздушного судна, поступающие на работу в компанию, получат по 650 тысяч рублей, вторые пилоты — по 350 тысяч рублей. Обязательное условие для получения единовременной выплаты — работа в «Аэрофлоте» не менее двух лет.
По данным «Коммерсанта» на лето 2017 года, из российских авиакомпаний в зарубежные за 2,5 года перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 человек на тот момент находились в процессе трудоустройства.
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