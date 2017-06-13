«Аэрофлот» пытается привлечь пилотов разовыми выплатами по 650 тысяч рублей

Компания «Аэрофлот» решила ввести новую форму финансового мотивирования — единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава.

Командиры воздушного судна, поступающие на работу в компанию, получат по 650 тысяч рублей, вторые пилоты — по 350 тысяч рублей.

Пилоты, претендующие на единовременные выплаты, должны взять на себя обязательства отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет.

В случае досрочного расторжения трудового договора они должны будут «возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени».