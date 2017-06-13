«Аэрофлот» пытается привлечь пилотов разовыми выплатами по 650 тысяч рублей
Компания «Аэрофлот» решила ввести новую форму финансового мотивирования — единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава.
Командиры воздушного судна, поступающие на работу в компанию, получат по 650 тысяч рублей, вторые пилоты — по 350 тысяч рублей.
Пилоты, претендующие на единовременные выплаты, должны взять на себя обязательства отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет.
В случае досрочного расторжения трудового договора они должны будут «возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени».
На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты Аэрофлота, решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из Группы «Аэрофлот» прошло не менее трех лет.