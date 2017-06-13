«Аэрофлот» пытается привлечь пилотов разовыми выплатами по 650 тысяч рублей

Аэрофлот
12:13, 13 июня 2017
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Компания «Аэрофлот» решила ввести новую форму финансового мотивирования — единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава.

Командиры воздушного судна, поступающие на работу в компанию, получат по 650 тысяч рублей, вторые пилоты — по 350 тысяч рублей.

Пилоты, претендующие на единовременные выплаты, должны взять на себя обязательства отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет.

В случае досрочного расторжения трудового договора они должны будут «возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени».

На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты Аэрофлота, решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из Группы «Аэрофлот» прошло не менее трех лет. 

Аэрофлот
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, как писал «Коммерсант», в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что пилоты «гурьбой уходят в Азию и Китай, где зарплаты в 1,5-2 раза выше». Средняя зарплата командира воздушного судна в «Аэрофлоте», по словам Савельева, 470 тысяч рублей, второго пилота - 320-350 тысяч рублей. Возможностей для роста зарплаты, сообщил тогда гендиректор «Аэрофлота», компания не видит.
С нехваткой пилотов из-за отъезда на работу за рубеж, писал «Коммерсант», столкнулись и другие российские авиакомпании. По данным издания, в зарубежные компании за 2,5 года уже перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.
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