120 деятелей культуры подписали письмо с призывом освободить Сенцова. Среди них Жан-Люк Годар

Le Monde
11:25, 13 августа 2018
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Около 120 деятелей культуры, в том числе режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен поставили подписи под открытым письмом, призывающим освободить режиссера Олега Сенцова.

Авторы письма обратились к ЕС и ООН с просьбой оказать давление на президента России Владимира Путина по поводу ситуации с Сенцовым.

Олег Сенцов держит голодовку в колонии с 17 мая. В начале августа его сестра с его слов называла состояние режиссера «катастрофическим». Во ФСИН, в свою очередь, заявляли, что угрозы жизни для Сенцова нет.

Голодовка Олега Сенцова

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