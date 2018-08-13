120 деятелей культуры подписали письмо с призывом освободить Сенцова. Среди них Жан-Люк Годар
Около 120 деятелей культуры, в том числе режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен поставили подписи под открытым письмом, призывающим освободить режиссера Олега Сенцова.
Авторы письма обратились к ЕС и ООН с просьбой оказать давление на президента России Владимира Путина по поводу ситуации с Сенцовым.
Олег Сенцов держит голодовку в колонии с 17 мая. В начале августа его сестра с его слов называла состояние режиссера «катастрофическим». Во ФСИН, в свою очередь, заявляли, что угрозы жизни для Сенцова нет.