120 деятелей культуры подписали письмо с призывом освободить Сенцова. Среди них Жан-Люк Годар

Около 120 деятелей культуры, в том числе режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен поставили подписи под открытым письмом, призывающим освободить режиссера Олега Сенцова.

Авторы письма обратились к ЕС и ООН с просьбой оказать давление на президента России Владимира Путина по поводу ситуации с Сенцовым.