В Белоруссии отпустили всех журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей»

Корреспондент редакции Deutsche Welle в Минске Павлюк Быковский и главред агентства БелаПАН Ирина Левшина отпущены из изоляторов временного содержания. Их задержали в рамках расследования к платным материалам агентства БЕЛТА.

Быковский заявил, что его процессуальный статус — подозреваемый. В чем именно суть предъявленных лично ему обвинений, корреспондент не сказал, так как дал подписку о неразглашении.