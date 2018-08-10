В Белоруссии отпустили всех журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей»
Корреспондент редакции Deutsche Welle в Минске Павлюк Быковский и главред агентства БелаПАН Ирина Левшина отпущены из изоляторов временного содержания. Их задержали в рамках расследования дела о незаконном доступе к платным материалам агентства БЕЛТА.
Быковский заявил, что его процессуальный статус — подозреваемый. В чем именно суть предъявленных лично ему обвинений, корреспондент не сказал, так как дал подписку о неразглашении.