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В Белоруссии отпустили всех журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей»

Deutsche Welle
14:38, 10 августа 2018
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Корреспондент редакции Deutsche Welle в Минске Павлюк Быковский и главред агентства БелаПАН Ирина Левшина отпущены из изоляторов временного содержания. Их задержали в рамках расследования дела о незаконном доступе к платным материалам агентства БЕЛТА.

Быковский заявил, что его процессуальный статус — подозреваемый. В чем именно суть предъявленных лично ему обвинений, корреспондент не сказал, так как дал подписку о неразглашении. 

СК против белорусских журналистов

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