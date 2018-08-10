ЦИК одобрил еще две формулировки вопросов по пенсионному референдуму

Центризбирком России одобрил еще две формулировки вопроса для всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста, предложенные инициативными группами из Нижегородской и Вологодской областей. В постановлении комиссии сказано, что вопросы «соответствуют требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона „О референдуме РФ“».

Референдум, посвященный повышению пенсионного возраста, сможет провести инициативная группа, которая первой зарегистрирует 43 региональных отделения. После этого активистам предстоит собрать два миллиона подписей в поддержку референдума (не более 50 тысяч в каждом регионе страны).